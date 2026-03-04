Cagliari vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

El cotejo entre Cagliari y Como 1907, por la fecha 28 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 7 de marzo, a partir de las 09:00 horas, en el estadio Sardegna Arena.

Así llegan Cagliari y Como 1907

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de un resultado igualado, 1-1, ante Parma. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 llega con ventaja tras derrotar a Lecce con un marcador 3 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 4.

Con 1 victoria y 2 empates en las últimas 3 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 30 puntos (7 PG - 9 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 48 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (13 PG - 9 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 67 27 22 1 4 43 2 Milan 57 27 16 9 2 23 3 Napoli 53 27 16 5 6 13 5 Como 1907 48 27 13 9 5 24 13 Cagliari 30 27 7 9 11 -7

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 29: vs Pisa: 15 de marzo - 09:00 horas

Fecha 30: vs Napoli: 20 de marzo - 12:30 horas

Fecha 31: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 29: vs Roma: 15 de marzo - 12:00 horas

Fecha 30: vs Pisa: 22 de marzo - 06:30 horas

Fecha 31: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Horario Cagliari y Como 1907, según país