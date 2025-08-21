Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Cagliari vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Serie A

En la previa de Cagliari vs Fiorentina, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 24 de agosto desde las 11:30 horas en el estadio Sardegna Arena. El árbitro designado será Simone Sozza.

DataFactory .

21 de agosto de 2025, 3:27 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Fiorentina debuta ante Cagliari el próximo domingo 24 de agosto, en una nueva edición de la Serie A. El choque comenzará a las 11:30 horas y será en el estadio Sardegna Arena.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 4 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 23 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Fiorentina se quedó con la victoria por 1 a 2.

El encargado de impartir justicia en el partido será Simone Sozza.

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 2: vs Napoli: 30 de agosto - 13:45 horas
  • Fecha 3: vs Parma: 13 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 4: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 2: vs Torino: 31 de agosto - 11:30 horas
  • Fecha 3: vs Napoli: 13 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 4: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Horario Cagliari y Fiorentina, según país

  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

