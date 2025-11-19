Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Cagliari vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A

En la previa de Cagliari vs Genoa, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 22 de noviembre desde las 09:00 horas en el estadio Sardegna Arena.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

19 de noviembre de 2025, 12:31 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 22 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, Genoa visita a Cagliari en el estadio Sardegna Arena, por el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Serie A.

Así llegan Cagliari y Genoa

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de empatar ante Como 1907 por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 empate y 3 derrotas, con 8 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

El anterior partido jugado por Genoa acabó en empate por 2-2 ante Fiorentina. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 7 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (1 PG - 4 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter241180314
2Roma24118037
3Milan22116418
14Cagliari1011245-5
18Genoa711146-8

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 13: vs Juventus: 29 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 14: vs Roma: 7 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 15: vs Atalanta: 13 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 16: vs Pisa: 21 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 17: vs Torino: 27 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 13: vs Hellas Verona: 29 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 14: vs Udinese: 8 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 15: vs Inter: 14 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 16: vs Atalanta: 21 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 17: vs Roma: 29 de diciembre - 14:45 horas

Horario Cagliari y Genoa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Protesta en La Calera: estos son los puntos de concentración por manifestaciones de este miércoles 19 de noviembre

2. Así están las cuentas en la Cámara que podrían dejar en la cuerda floja al Mindefensa tras moción de censura en su contra

3. Resultado Lotería del Huila: los números ganadores del 18 de noviembre 2025

4. Revelan video del instante donde se lesionó Wilmar Roldán: por eso no pitaría en cuadrangulares

5. Barrancabermeja: Ejército y Policía capturan a 5 de la finanza del ELN que controlaban el negocio de hidrocarburos

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.