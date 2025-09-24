Suscribirse

Cagliari vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Serie A

La previa del choque de Cagliari ante Inter, a disputarse en el estadio Sardegna Arena el sábado 27 de septiembre desde las 13:45 horas.

DataFactory .

24 de septiembre de 2025, 1:56 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Cagliari recibirá a Inter, en el marco de la fecha 5 de la Serie A, el próximo sábado 27 de septiembre a partir de las 13:45 horas, en el estadio Sardegna Arena.

Así llegan Cagliari y Inter

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de vencer a Lecce con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 3 goles en contra y pudo convertir 5.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter viene de derrotar a Sassuolo con un marcador 2 a 1. En los últimos 3 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 11 goles y le han convertido 7 en su arco.

Inter atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 4 veces). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Inter con un marcador de 3-1.

El local se ubica en el séptimo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (2 PG - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1244006
2Juventus1043104
3Milan943015
7Cagliari742112
10Inter642024

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 6: vs Udinese: 5 de octubre - 05:30 horas
  • Fecha 7: vs Bologna: 19 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Hellas Verona: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Sassuolo: 30 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Lazio: 3 de noviembre - 14:45 horas

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 6: vs Cremonese: 4 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 7: vs Roma: 18 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 8: vs Napoli: 25 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 9: vs Fiorentina: 29 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Hellas Verona: 2 de noviembre - 06:30 horas

Horario Cagliari e Inter, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

