Cagliari vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Juventus y Cagliari se enfrentarán en el estadio Sardegna Arena el próximo sábado 17 de enero desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 21 de la Serie A.

Así llegan Cagliari y Juventus

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de caer por 0 a 3 frente a Genoa. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus viene de un triunfo 5 a 0 frente a Cremonese. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 empate. Sumó un total de 13 goles y le metieron 2 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 3 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 29 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Juventus se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 19 puntos (4 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 39 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (11 PG - 6 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 43 19 14 1 4 25 2 Milan 40 19 11 7 1 15 3 Napoli 39 19 12 3 4 13 4 Juventus 39 20 11 6 3 16 16 Cagliari 19 20 4 7 9 -9

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 22: vs Fiorentina: 24 de enero - 12:00 horas

Fecha 23: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 22: vs Napoli: 25 de enero - 12:00 horas

Fecha 23: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Horario Cagliari y Juventus, según país