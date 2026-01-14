Fútbol - Italia - Serie A

Cagliari vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Cagliari y Juventus, que se jugará el sábado 17 de enero desde las 14:45 horas en el estadio Sardegna Arena.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

14 de enero de 2026, 12:44 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Juventus y Cagliari se enfrentarán en el estadio Sardegna Arena el próximo sábado 17 de enero desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 21 de la Serie A.

Así llegan Cagliari y Juventus

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de caer por 0 a 3 frente a Genoa. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus viene de un triunfo 5 a 0 frente a Cremonese. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 empate. Sumó un total de 13 goles y le metieron 2 en su arco.

Fútbol

Mallorca vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Real Madrid vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Betis vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Osasuna vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Udinese vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Fútbol

Napoli vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Fútbol

Chelsea vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 3 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 29 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Juventus se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 19 puntos (4 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 39 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (11 PG - 6 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4319141425
2Milan4019117115
3Napoli3919123413
4Juventus3920116316
16Cagliari1920479-9

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 22: vs Fiorentina: 24 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 23: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 22: vs Napoli: 25 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 23: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Horario Cagliari y Juventus, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Más de Fútbol

Mallorca vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Real Madrid vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Betis vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Osasuna vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Udinese vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Napoli vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Cagliari vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Chelsea vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Manchester United vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Leeds United vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Noticias Destacadas