Fútbol - Italia - Serie A

Cagliari vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Cagliari y Lazio. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

18 de febrero de 2026, 9:46 a. m.
El cotejo entre Cagliari y Lazio, por la fecha 26 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 21 de febrero, a partir de las 14:45 horas, en el estadio Sardegna Arena.

Así llegan Cagliari y Lazio

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Lecce por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 3 victorias y 1 partido perdido, con 7 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio viene de caer derrotado 0 a 2 ante Atalanta. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.

El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 5 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Lazio quien ganó 2 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 28 puntos (7 PG - 7 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 33 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (8 PG - 9 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6125201439
2Milan5324158122
3Napoli5025155513
9Lazio33258981
13Cagliari28257711-7

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 27: vs Parma: 27 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 28: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 27: vs Torino: 1 de marzo - 12:00 horas
  • Fecha 28: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Horario Cagliari y Lazio, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

