Fútbol - Italia - Serie A
Cagliari vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Serie A
La previa del choque de Cagliari ante Roma, a disputarse en el estadio Sardegna Arena el domingo 7 de diciembre desde las 09:00 horas.
Cagliari recibirá a Roma, en el marco de la fecha 14 de la Serie A, el próximo domingo 7 de diciembre a partir de las 09:00 horas, en el estadio Sardegna Arena.
Así llegan Cagliari y Roma
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A
Cagliari sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Juventus. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma viene de perder contra Napoli por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad y ganó 3. Marcó 7 goles y recibieron 4.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 4 veces). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Roma con un marcador de 1-0.
El local se ubica en el décimo quinto puesto con 11 puntos (2 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 27 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (9 PG - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|28
|13
|8
|4
|1
|10
|2
|Napoli
|28
|13
|9
|1
|3
|9
|3
|Inter
|27
|13
|9
|0
|4
|15
|4
|Roma
|27
|13
|9
|0
|4
|8
|15
|Cagliari
|11
|13
|2
|5
|6
|-6
Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 15: vs Atalanta: 13 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 16: vs Pisa: 21 de diciembre - 06:30 horas
- Fecha 17: vs Torino: 27 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 18: vs Milan: 2 de enero - 14:45 horas
- Fecha 19: vs Cremonese: 8 de enero - 12:30 horas
Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 15: vs Como 1907: 15 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 16: vs Juventus: 20 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 17: vs Genoa: 29 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 18: vs Atalanta: 3 de enero - 14:45 horas
- Fecha 19: vs Lecce: 6 de enero - 12:00 horas
Horario Cagliari y Roma, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas