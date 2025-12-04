Cagliari vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Serie A

Cagliari recibirá a Roma, en el marco de la fecha 14 de la Serie A, el próximo domingo 7 de diciembre a partir de las 09:00 horas, en el estadio Sardegna Arena.

Así llegan Cagliari y Roma

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Juventus. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma viene de perder contra Napoli por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad y ganó 3. Marcó 7 goles y recibieron 4.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 4 veces). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Roma con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 11 puntos (2 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 27 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (9 PG - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 28 13 8 4 1 10 2 Napoli 28 13 9 1 3 9 3 Inter 27 13 9 0 4 15 4 Roma 27 13 9 0 4 8 15 Cagliari 11 13 2 5 6 -6

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 15: vs Atalanta: 13 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 16: vs Pisa: 21 de diciembre - 06:30 horas

Fecha 17: vs Torino: 27 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 18: vs Milan: 2 de enero - 14:45 horas

Fecha 19: vs Cremonese: 8 de enero - 12:30 horas

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 15: vs Como 1907: 15 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 16: vs Juventus: 20 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 17: vs Genoa: 29 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 18: vs Atalanta: 3 de enero - 14:45 horas

Fecha 19: vs Lecce: 6 de enero - 12:00 horas

Horario Cagliari y Roma, según país