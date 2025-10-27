Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Cagliari vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Cagliari y Sassuolo. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

27 de octubre de 2025, 12:14 p. m.
El cotejo entre Cagliari y Sassuolo, por la fecha 9 de la Serie A, se jugará el próximo jueves 30 de octubre, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Sardegna Arena.

Así llegan Cagliari y Sassuolo

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de un resultado igualado, 2-2, ante Hellas Verona. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 8.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo viene de caer derrotado 0 a 1 ante Roma. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 4 ocasiones.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y fue Cagliari quien ganó 0 a 2.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 9 puntos (2 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1886027
2Roma1886025
3Milan1785217
13Sassuolo108314-1
14Cagliari98233-2

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 10: vs Lazio: 3 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 11: vs Como 1907: 8 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Genoa: 22 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Juventus: 29 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 14: vs Roma: 7 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 10: vs Genoa: 3 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 11: vs Atalanta: 9 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 12: vs Pisa: 24 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 13: vs Como 1907: 28 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Fiorentina: 6 de diciembre - 09:00 horas

Horario Cagliari y Sassuolo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

