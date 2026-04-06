Carabobo vs RB Bragantino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo H de la Copa Sudamericana

A partir de las 19:30 horas el próximo jueves 9 de abril, RB Bragantino visita a Carabobo en el estadio Misael Delgado, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo H de la Copa Sudamericana.
Hernán Heras Acosta es el árbitro designado para controlar el partido.
Fútbol
Fútbol
Fútbol
Fútbol
Fútbol
Fútbol
Próximos partidos de Carabobo en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo H - Fecha 2: vs River Plate: 15 de abril - 19:30 horas
- Grupo H - Fecha 3: vs Blooming: 30 de abril - 17:00 horas
- Grupo H - Fecha 4: vs River Plate: 7 de mayo - 19:30 horas
- Grupo H - Fecha 5: vs Blooming: 21 de mayo - 19:30 horas
- Grupo H - Fecha 6: vs RB Bragantino: 27 de mayo - 19:30 horas
Próximos partidos de RB Bragantino en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo H - Fecha 2: vs Blooming: 16 de abril - 19:30 horas
- Grupo H - Fecha 3: vs River Plate: 30 de abril - 19:30 horas
- Grupo H - Fecha 4: vs Blooming: 7 de mayo - 19:30 horas
- Grupo H - Fecha 5: vs River Plate: 20 de mayo - 19:30 horas
- Grupo H - Fecha 6: vs Carabobo: 27 de mayo - 19:30 horas
Horario Carabobo y RB Bragantino, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas