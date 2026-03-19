Celta vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

El duelo entre Celta y Alavés correspondiente a la fecha 29 se disputará en el Estadio de Balaídos desde las 10:15 horas, el domingo 22 de marzo.

Así llegan Celta y Alavés

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

En su visita anterior, Celta empató por 1 con Betis. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 8 goles marcados y con 6 en su valla.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Alavés igualó 1-1 el juego frente a Villarreal. Con un historial irregular (2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 9 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 22 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Celta.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 41 puntos (10 PG - 11 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 28 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (7 PG - 7 PE - 14 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 70 28 23 1 4 49 2 Real Madrid 66 28 21 3 4 36 3 Atlético de Madrid 57 28 17 6 5 22 6 Celta 41 28 10 11 7 7 17 Alavés 28 28 7 7 14 -12

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 30: vs Valencia: 5 de abril - 09:15 horas

Fecha 31: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 30: vs Osasuna: 4 de abril - 11:30 horas

Fecha 31: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Alavés, según país