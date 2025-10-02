Fútbol - España - Primera División
Celta vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Liga
Palpitamos la previa del choque entre Celta y Atlético de Madrid. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.
El cotejo entre Celta y Atlético de Madrid, por la fecha 8 de la Liga, se jugará el próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 14:00 horas, en el estadio el Estadio de Balaídos.
Así llegan Celta y Atlético de Madrid
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga
Celta quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Elche por un resultado de 1 a 2. El equipo local no sumó de a 3 en los últimos 4 partidos. Los anteriores 4 cotejos terminaron igualando con su rival. Además, le han hecho 6 goles y ha logrado anotar 5.
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga
Atlético de Madrid llega con ventaja tras derrotar a Real Madrid con un marcador 5 a 2. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 12 goles y le han convertido 6.
Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 15 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 5 puntos (5 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|19
|7
|6
|1
|0
|16
|2
|Real Madrid
|18
|7
|6
|0
|1
|8
|3
|Villarreal
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|5
|Atlético de Madrid
|12
|7
|3
|3
|1
|5
|17
|Celta
|5
|7
|0
|5
|2
|-3
Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 9: vs Real Sociedad: 19 de octubre - 09:15 horas
- Fecha 10: vs Osasuna: 26 de octubre - 12:30 horas
- Fecha 11: vs Levante: 2 de noviembre - 08:00 horas
- Fecha 12: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 9: vs Osasuna: 18 de octubre - 14:00 horas
- Fecha 10: vs Betis: 27 de octubre - 15:00 horas
- Fecha 11: vs Sevilla: 1 de noviembre - 10:15 horas
- Fecha 12: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Atlético de Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas