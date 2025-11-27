Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Celta vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Celta y Espanyol, que se jugará el domingo 30 de noviembre desde las 12:30 horas en el estadio el Estadio de Balaídos.

DataFactory .

27 de noviembre de 2025, 2:11 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Espanyol y Celta se enfrentarán en el estadio el Estadio de Balaídos el próximo domingo 30 de noviembre desde las 12:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Liga.

Así llegan Celta y Espanyol

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta venció por 1-0 a Alavés. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 8 goles y ha podido vencer el arco rival 9 veces.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol viene de un triunfo 2 a 1 frente a Sevilla. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 derrotas. Sumó un total de 6 goles y le metieron 5 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Espanyol se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 16 puntos (3 PG - 7 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 21 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (6 PG - 3 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3213102116
2Barcelona3113101221
3Villarreal291392215
6Espanyol21136341
12Celta1613373-2

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 15: vs Real Madrid: 7 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Athletic Bilbao: 14 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 17: vs Real Oviedo: 20 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 18: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 15: vs Rayo Vallecano: 7 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 16: vs Getafe: 13 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Athletic Bilbao: 22 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Espanyol, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

