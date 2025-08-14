Suscribirse

Celta vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

La previa del choque de Celta ante Getafe, a disputarse en el estadio el Estadio de Balaídos el domingo 17 de agosto desde las 10:00 horas.

14 de agosto de 2025, 3:36 p. m.
En la primera jornada de la Liga, el duelo entre los Celestes y el Geta se jugará el próximo domingo 17 de agosto, desde las 10:00 horas, en el estadio el Estadio de Balaídos.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el marcador favoreció a Celta con un marcador de 1-2.

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 2: vs Mallorca: 23 de agosto - 10:00 horas
  • Fecha 6: vs Betis: 27 de agosto - 14:00 horas
  • Fecha 3: vs Villarreal: 31 de agosto - 10:00 horas
  • Fecha 4: vs Girona: 14 de septiembre - 07:00 horas
  • Fecha 5: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 2: vs Sevilla: 25 de agosto - 14:30 horas
  • Fecha 3: vs Valencia: 29 de agosto - 14:30 horas
  • Fecha 4: vs Real Oviedo: 13 de septiembre - 07:00 horas
  • Fecha 5: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Getafe, según país

  • Argentina: 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas

