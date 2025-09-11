Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Celta vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Liga

La previa del choque de Celta ante Girona, a disputarse en el estadio el Estadio de Balaídos el domingo 14 de septiembre desde las 07:00 horas.

DataFactory .

11 de septiembre de 2025, 3:41 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Celta recibirá a Girona, en el marco de la fecha 4 de la Liga, el próximo domingo 14 de septiembre a partir de las 07:00 horas, en el estadio el Estadio de Balaídos.

Así llegan Celta y Girona

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta sacó un empate por 1 en su visita a Betis. En las 3 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona viene de perder contra Sevilla por 0 a 2. Necesita ganar un poco de aire porque ​lleva 2 partidos en fila sin poder imponerse. En esos cotejos, ha sumado una cifra de 10 goles en contra y 1 a favor.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 3. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el partido finalizó con un empate a 2.

El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 3 puntos (3 PE - 1 PP), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en vigésimo lugar de la tabla (3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid933005
2Athletic Bilbao933003
3Villarreal732107
14Celta34031-2
20Girona03003-9

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 5: vs Rayo Vallecano: 21 de septiembre - 07:00 horas
  • Fecha 7: vs Elche: 28 de septiembre - 09:15 horas
  • Fecha 8: vs Atlético de Madrid: 5 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 9: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 5: vs Levante: 20 de septiembre - 07:00 horas
  • Fecha 6: vs Athletic Bilbao: 23 de septiembre - 12:00 horas
  • Fecha 7: vs Espanyol: 26 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Valencia: 4 de octubre - 10:15 horas
  • Fecha 9: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Girona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas
  • Colombia y Perú: 07:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
  • Venezuela: 08:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Vingegaard perdió tiempo en la etapa 18

2. Egan Bernal vuelve a celebrar en la Vuelta a España 2025: Ineos Grenadiers dominó la etapa 18

3. Tragedia en Aguachica: muere niña que iba en una moto con su papá tras choque con un camión

4. Nueva prohibición en Florida: bañistas ya no podrán entrar al agua en una de sus playas más famosas por seguridad

5. “Ataque”: Gustavo Petro defendió a su ministro Edwin Palma pese a tormenta por presuntas irregularidades con facturas

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.