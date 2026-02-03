Celta vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

El cotejo entre Celta y Osasuna, por la fecha 23 de la Liga, se jugará el próximo viernes 6 de febrero, a partir de las 15:00 horas, en el estadio el Estadio de Balaídos.
Así llegan Celta y Osasuna
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga
Celta viene de un resultado igualado, 0-0, ante Getafe. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 9 goles a favor y habiendo recibido 4.
Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga
Osasuna viene de empatar 2-2 ante Villarreal. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 9 goles y le han marcado 7 tantos.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Celta quien ganó 2 a 3.
El local está en el séptimo puesto y alcanzó 33 puntos (8 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 26 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (7 PG - 5 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|55
|22
|18
|1
|3
|37
|2
|Real Madrid
|54
|22
|17
|3
|2
|29
|3
|Atlético de Madrid
|45
|22
|13
|6
|3
|21
|7
|Celta
|33
|22
|8
|9
|5
|6
|9
|Osasuna
|26
|22
|7
|5
|10
|-1
Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 24: vs Espanyol: 14 de febrero - 08:00 horas
- Fecha 25: vs Mallorca: 22 de febrero - 12:30 horas
- Fecha 26: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 24: vs Elche: 13 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 25: vs Real Madrid: 21 de febrero - 12:30 horas
- Fecha 26: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Osasuna, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas