Fútbol - España - Primera División

Celta vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Palpitamos la previa del choque entre Celta y Osasuna. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

3 de febrero de 2026, 12:43 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Celta y Osasuna, por la fecha 23 de la Liga, se jugará el próximo viernes 6 de febrero, a partir de las 15:00 horas, en el estadio el Estadio de Balaídos.

Así llegan Celta y Osasuna

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta viene de un resultado igualado, 0-0, ante Getafe. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 9 goles a favor y habiendo recibido 4.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna viene de empatar 2-2 ante Villarreal. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 9 goles y le han marcado 7 tantos.

Fútbol

Hellas Verona vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Fútbol

Leeds United vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Fútbol

Leones FC vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Fútbol

Boca Juniors vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Fútbol

Juventud vs U. Católica (E): previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Fútbol

Independiente Yumbo vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Fútbol

Tigres vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Celta quien ganó 2 a 3.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 33 puntos (8 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 26 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (7 PG - 5 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5522181337
2Real Madrid5422173229
3Atlético de Madrid4522136321
7Celta33228956
9Osasuna26227510-1

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 24: vs Espanyol: 14 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 25: vs Mallorca: 22 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 26: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 24: vs Elche: 13 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 25: vs Real Madrid: 21 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 26: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Osasuna, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Más de Fútbol

Celta vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Hellas Verona vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Leeds United vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Leones FC vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Boca Juniors vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Juventud vs U. Católica (E): previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Independiente Yumbo vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Tigres vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

U. Magdalena vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Inter de Palmira vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Noticias Destacadas