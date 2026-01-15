Fútbol - España - Primera División

Celta vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Celta y Rayo Vallecano, que se jugará el domingo 18 de enero desde las 12:30 horas en el estadio el Estadio de Balaídos.

DataFactory .

15 de enero de 2026, 1:34 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Rayo Vallecano y Celta se enfrentarán en el estadio el Estadio de Balaídos el próximo domingo 18 de enero desde las 12:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 20 de la Liga.

Así llegan Celta y Rayo Vallecano

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta venció por 1-0 a Sevilla. Después de empatar 1 cotejo y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 1 gol y ha podido vencer el arco rival 9 veces.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano viene de un triunfo 2 a 1 frente a Mallorca. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 empates y 2 derrotas. Sumó un total de 3 goles y le metieron 7 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 29 puntos (7 PG - 8 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (5 PG - 7 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal4118132320
7Celta29197845
10Rayo Vallecano2219577-6

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 21: vs Real Sociedad: 25 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 22: vs Getafe: 1 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 23: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 21: vs Osasuna: 24 de enero - 08:00 horas
  • Fecha 22: vs Real Madrid: 1 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 23: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Rayo Vallecano, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

