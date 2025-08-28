Suscribirse

Celta vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Celta y Villarreal, que se jugará el domingo 31 de agosto desde las 10:00 horas en el estadio el Estadio de Balaídos.

28 de agosto de 2025, 3:53 p. m.
Villarreal y Celta se enfrentarán en el estadio el Estadio de Balaídos el próximo domingo 31 de agosto desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 de la Liga.

Así llegan Celta y Villarreal

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta igualó 1-1 frente a Betis.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal viene de un triunfo 5 a 0 frente a Girona.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 23 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Celta se llevó la victoria por 3 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (2 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Villarreal622007
2Barcelona622004
3Real Madrid622004
4Getafe622003
13Celta23021-2

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 4: vs Girona: 14 de septiembre - 07:00 horas
  • Fecha 5: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 4: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Villarreal, según país

  • Argentina: 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas

