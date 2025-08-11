Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

Central Córdoba (SE) vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana

La previa del choque de Central Córdoba (SE) ante Lanús, a disputarse en el estadio Único Madre de Ciudades el jueves 14 de agosto desde las 19:30 horas. El árbitro será Kevin Ortega Pimentel.

11 de agosto de 2025, 12:28 p. m.