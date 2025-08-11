Suscribirse

Central Córdoba (SE) vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana

La previa del choque de Central Córdoba (SE) ante Lanús, a disputarse en el estadio Único Madre de Ciudades el jueves 14 de agosto desde las 19:30 horas. El árbitro será Kevin Ortega Pimentel.

11 de agosto de 2025, 12:28 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El Ferroviario y el Granate se miden el jueves 14 de agosto por la llave 3 de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 19:30 horas y se jugará en el estadio Único Madre de Ciudades.

Kevin Ortega Pimentel será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Los resultados de Central Córdoba (SE) en partidos de la Copa Sudamericana

  • Playoff Octavos: Central Córdoba (SE) 0 vs Cerro Largo 0 (15 de julio)
  • Playoff Octavos: Cerro Largo 0 vs Central Córdoba (SE) 3 (22 de julio)

Los resultados de Lanús en partidos de la Copa Sudamericana

  • Fase de Grupos: Puerto Cabello 2 vs Lanús 2 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Lanús 3 vs Melgar 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Vasco da Gama 0 vs Lanús 0 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Melgar 0 vs Lanús 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Lanús 1 vs Vasco da Gama 0 (13 de mayo)
  • Fase de Grupos: Lanús 2 vs Puerto Cabello 2 (27 de mayo)

Horario Central Córdoba (SE) y Lanús, según país

  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

Noticias Destacadas

