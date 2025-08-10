Suscribirse

Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Cerro Porteño vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

Cerro Porteño y Estudiantes se miden en el estadio la Nueva Olla el miércoles 13 de agosto a las 17:00 horas y Piero Maza Gómez es el elegido para dirigir el partido.

DataFactory .

10 de agosto de 2025, 12:07 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la llave 7 de la Copa Libertadores, se enfrentan C. Porteño y el Pincha el miércoles 13 de agosto, a las 17:00 horas, en el estadio la Nueva Olla.

Los puntos quedaron divididos al registrarse empates entre el local y el equipo visitante en los últimos 2 duelos que protagonizaron entre ambos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de mayo, en Octavos de Final del torneo Copa Santander Libertadores 2011, y fue un empate por 0 a 0.

El encuentro será supervisado por Piero Maza Gómez, el juez encargado.

Lo más leído

1. ¿Descertificación a la vista? Así serían los efectos económicos de la medida que adoptaría el Gobierno Trump contra Colombia
2. Ocho objetos que toda persona mayor de 50 años debería llevar en el equipaje durante un viaje en avión, según azafata
3. Así es la guerra desatada en el Oriente antioqueño por el Clan del Golfo y la banda El Mesa mientras hablan de paz con el Gobierno

Los resultados de Cerro Porteño en partidos de la Copa Libertadores

  • Segunda Fase: Monagas 0 vs Cerro Porteño 4 (20 de febrero)
  • Segunda Fase: Cerro Porteño 3 vs Monagas 1 (27 de febrero)
  • Tercera Fase: Melgar 0 vs Cerro Porteño 1 (5 de marzo)
  • Tercera Fase: Cerro Porteño 4 vs Melgar 2 (12 de marzo)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 4 vs Bolívar 2 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 2 vs Sporting Cristal 2 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 0 vs Cerro Porteño 1 (13 de mayo)
  • Fase de Grupos: Bolívar 4 vs Cerro Porteño 0 (28 de mayo)

Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores

  • Fase de Grupos: Carabobo 0 vs Estudiantes 2 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Universidad de Chile 2 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Botafogo 0 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 0 vs Estudiantes 3 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Botafogo 3 vs Estudiantes 2 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Carabobo 0 (27 de mayo)

Horario Cerro Porteño y Estudiantes, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así es la bacteria carnívora que ha cobrado vidas y dejado decenas de contagios en Estados Unidos

2. Gigante farmacéutico anuncia cierres masivos y reestructuración total en Estados Unidos

3. Así es la guerra desatada en el Oriente antioqueño por el Clan del Golfo y la banda El Mesa mientras hablan de paz con el Gobierno

4. ¿Por qué le cuesta ser campeón a Colombia?: psicólogos del deporte responden a SEMANA de lo que nadie habla

5. Investigación contra la campaña de Gustavo Petro en el CNE entró en su recta final: en tres semanas la sala plena tomaría decisión final

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.