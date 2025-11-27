Fútbol - Inglaterra - Premier League
Chelsea vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League
Te contamos la previa del duelo Chelsea vs Arsenal, que se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo domingo 30 de noviembre a las 11:30 horas. Anthony Taylor será el árbitro del partido.
El duelo correspondiente a la fecha 13 de la Premier League se jugará el próximo domingo 30 de noviembre a las 11:30 horas.
Así llegan Chelsea y Arsenal
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Chelsea derrotó por 2 a 0 a Burnley en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 2 goles y ha convertido 10.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League
Arsenal llega con envión anímico tras vencer por 4 a 1 a Tottenham. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 3.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Arsenal resultó vencedor por 1 a 0.
El local está en el segundo puesto con 23 puntos (7 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (9 PG - 2 PE - 1 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Anthony Taylor.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|29
|12
|9
|2
|1
|18
|2
|Chelsea
|23
|12
|7
|2
|3
|12
|3
|Manchester City
|22
|12
|7
|1
|4
|14
|4
|Aston Villa
|21
|12
|6
|3
|3
|4
|5
|Crystal Palace
|20
|12
|5
|5
|2
|7
Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 14: vs Leeds United: 3 de diciembre - 15:15 horas
- Fecha 15: vs Bournemouth: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Everton: 13 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 17: vs Newcastle United: 20 de diciembre - 07:30 horas
- Fecha 18: vs Aston Villa: 27 de diciembre - 12:30 horas
Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 14: vs Brentford: 3 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Aston Villa: 6 de diciembre - 07:30 horas
- Fecha 16: vs Wolverhampton: 13 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 17: vs Everton: 21 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 18: vs Brighton and Hove: 27 de diciembre - 10:00 horas
Horario Chelsea y Arsenal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela: 12:30 horas