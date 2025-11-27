Chelsea vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League

El duelo correspondiente a la fecha 13 de la Premier League se jugará el próximo domingo 30 de noviembre a las 11:30 horas.

Así llegan Chelsea y Arsenal

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea derrotó por 2 a 0 a Burnley en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 2 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal llega con envión anímico tras vencer por 4 a 1 a Tottenham. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 3.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Arsenal resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el segundo puesto con 23 puntos (7 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (9 PG - 2 PE - 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Anthony Taylor.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 29 12 9 2 1 18 2 Chelsea 23 12 7 2 3 12 3 Manchester City 22 12 7 1 4 14 4 Aston Villa 21 12 6 3 3 4 5 Crystal Palace 20 12 5 5 2 7

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 14: vs Leeds United: 3 de diciembre - 15:15 horas

Fecha 15: vs Bournemouth: 6 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 16: vs Everton: 13 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 17: vs Newcastle United: 20 de diciembre - 07:30 horas

Fecha 18: vs Aston Villa: 27 de diciembre - 12:30 horas

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 14: vs Brentford: 3 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs Aston Villa: 6 de diciembre - 07:30 horas

Fecha 16: vs Wolverhampton: 13 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 17: vs Everton: 21 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 18: vs Brighton and Hove: 27 de diciembre - 10:00 horas

Horario Chelsea y Arsenal, según país