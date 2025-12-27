Fútbol - Inglaterra - Premier League

Chelsea vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Chelsea y Bournemouth, que se jugará el martes 30 de diciembre desde las 14:30 horas en el estadio Stamford Bridge. Dirige Samuel Barrott.

27 de diciembre de 2025, 11:50 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Bournemouth y Chelsea se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo martes 30 de diciembre desde las 14:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 19 de la Premier League.

Así llegan Chelsea y Bournemouth

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea igualó - frente a Aston Villa. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 5 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth igualó - ante Brentford en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empates y derrota: 3 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 6 en contra.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 2 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y sellaron un empate en 0.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 29 puntos (8 PG - 5 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (5 PG - 7 PE - 5 PP).

Samuel Barrott fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3917123221
2Manchester City3717121425
3Aston Villa361711339
4Chelsea291785412
15Bournemouth2217575-3

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Bournemouth: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Manchester City: 4 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Fulham: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Brentford: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Crystal Palace: 25 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Chelsea: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Arsenal: 3 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Tottenham: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Brighton and Hove: 19 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 23: vs Liverpool: 24 de enero - 12:30 horas

Horario Chelsea y Bournemouth, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

