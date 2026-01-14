Chelsea vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

El duelo correspondiente a la fecha 22 de la Premier League se jugará el próximo sábado 17 de enero a las 10:00 horas.
Así llegan Chelsea y Brentford
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Chelsea no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Fulham. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 1 y 3 fueron empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 9.
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
Brentford llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Sunderland. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 13 goles y ha recibido 3.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 2.
El local está en el octavo puesto con 31 puntos (8 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (10 PG - 3 PE - 8 PP).
El árbitro designado para el encuentro es John Brooks.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|49
|21
|15
|4
|2
|26
|2
|Manchester City
|43
|21
|13
|4
|4
|26
|3
|Aston Villa
|43
|21
|13
|4
|4
|9
|5
|Brentford
|33
|21
|10
|3
|8
|7
|8
|Chelsea
|31
|21
|8
|7
|6
|10
Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 23: vs Crystal Palace: 25 de enero - 09:00 horas
- Fecha 24: vs West Ham United: 31 de enero - 12:30 horas
- Fecha 25: vs Wolverhampton: 7 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 26: vs Leeds United: 10 de febrero - 14:30 horas
- Fecha 27: vs Burnley: 21 de febrero - 10:00 horas
Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 23: vs Nottingham Forest: 25 de enero - 09:00 horas
- Fecha 24: vs Aston Villa: 1 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 25: vs Newcastle United: 7 de febrero - 12:30 horas
- Fecha 26: vs Arsenal: 12 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 27: vs Brighton and Hove: 21 de febrero - 10:00 horas
Horario Chelsea y Brentford, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas