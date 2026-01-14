Fútbol - Inglaterra - Premier League

Chelsea vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Te contamos la previa del duelo Chelsea vs Brentford, que se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo sábado 17 de enero a las 10:00 horas. John Brooks será el árbitro del partido.

14 de enero de 2026, 12:35 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 22 de la Premier League se jugará el próximo sábado 17 de enero a las 10:00 horas.

Así llegan Chelsea y Brentford

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Fulham. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 1 y 3 fueron empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Sunderland. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 13 goles y ha recibido 3.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 2.

El local está en el octavo puesto con 31 puntos (8 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (10 PG - 3 PE - 8 PP).

El árbitro designado para el encuentro es John Brooks.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4921154226
2Manchester City4321134426
3Aston Villa432113449
5Brentford332110387
8Chelsea312187610

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 23: vs Crystal Palace: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 24: vs West Ham United: 31 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 25: vs Wolverhampton: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Leeds United: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Burnley: 21 de febrero - 10:00 horas

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 23: vs Nottingham Forest: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 24: vs Aston Villa: 1 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 25: vs Newcastle United: 7 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 26: vs Arsenal: 12 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 27: vs Brighton and Hove: 21 de febrero - 10:00 horas

Horario Chelsea y Brentford, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

