Fútbol - Inglaterra - Premier League

Chelsea vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Te contamos la previa del duelo Chelsea vs Burnley, que se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo sábado 21 de febrero a las 10:00 horas. Lewis Smith será el árbitro del partido.

DataFactory .

18 de febrero de 2026, 9:32 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 27 de la Premier League se jugará el próximo sábado 21 de febrero a las 10:00 horas.

Así llegan Chelsea y Burnley

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea consiguió sólo un punto en su último partido frente a Leeds United, tras igualar 2-2. En esta fecha buscará volver al triunfo y seguir cosechando victorias como en sus 4 encuentros previos, en los que pudo marcar 13 goles y le convirtieron 6 en su arco.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley llega con envión anímico tras vencer por 3 a 2 a Crystal Palace. En las últimas fechas obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 10.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 3 oportunidades y terminaron igualados 2 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Chelsea resultó vencedor por 0 a 2.

El local está en el quinto puesto con 44 puntos (12 PG - 8 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (4 PG - 6 PE - 16 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Lewis Smith.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5726176332
2Manchester City5326165530
3Aston Villa5026155610
5Chelsea4426128617
19Burnley18264616-23

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 28: vs Arsenal: 1 de marzo - 11:30 horas
  • Fecha 29: vs Aston Villa: 4 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Newcastle United: 14 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 31: vs Everton: 21 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 32: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 28: vs Brentford: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Everton: 3 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Bournemouth: 14 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 31: vs Fulham: 21 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 32: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Horario Chelsea y Burnley, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

