Fútbol - Inglaterra - Premier League
Chelsea vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League
Palpitamos la previa del choque entre Chelsea y Crystal Palace. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Darren England.
Los Blues y Crystal P. comenzarán, el próximo domingo 17 de agosto, su camino en una nueva temporada de la Premier League. El duelo se jugará desde las 08:00 horas, en el estadio Stamford Bridge.
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
Darren England es el elegido para dirigir el partido.
Lo más leído
Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 2: vs West Ham United: 22 de agosto - 14:00 horas
- Fecha 3: vs Fulham: 30 de agosto - 06:30 horas
- Fecha 4: vs Brentford: 13 de septiembre - 14:00 horas
- Fecha 5: vs Manchester United: 20 de septiembre - 11:30 horas
- Fecha 6: vs Brighton and Hove: 27 de septiembre - 09:00 horas
Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 2: vs Nottingham Forest: 24 de agosto - 08:00 horas
- Fecha 3: vs Aston Villa: 29 de agosto - 14:00 horas
- Fecha 4: vs Sunderland: 13 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 5: vs West Ham United: 20 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 6: vs Liverpool: 27 de septiembre - 09:00 horas
Horario Chelsea y Crystal Palace, según país
- Argentina: 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas