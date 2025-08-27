Suscribirse

Chelsea vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League

Te contamos la previa del duelo Chelsea vs Fulham, que se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo sábado 30 de agosto a las 06:30 horas. Robert Jones será el árbitro del partido.

27 de agosto de 2025, 1:06 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 3 de la Premier League se jugará el próximo sábado 30 de agosto a las 06:30 horas.

Así llegan Chelsea y Fulham

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea derrotó por 5 a 1 a West Ham United en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Manchester United..

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Chelsea resultó vencedor por 1 a 2.

El local está en el cuarto puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que el visitante llegó a 2 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (2 PE).

El árbitro designado para el encuentro es Robert Jones.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal622006
2Tottenham622005
3Liverpool622003
4Chelsea421104
13Fulham220200

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 4: vs Brentford: 13 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 5: vs Manchester United: 20 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 6: vs Brighton and Hove: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Liverpool: 4 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 8: vs Nottingham Forest: 18 de octubre - 06:30 horas

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 4: vs Leeds United: 13 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 5: vs Brentford: 20 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Aston Villa: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Bournemouth: 3 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Arsenal: 18 de octubre - 11:30 horas

Horario Chelsea y Fulham, según país

  • Argentina: 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 07:30 horas

