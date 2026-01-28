Fútbol - Inglaterra - Premier League

Chelsea vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Premier League

Te contamos la previa del duelo Chelsea vs West Ham United, que se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo sábado 31 de enero a las 12:30 horas. Anthony Taylor será el árbitro del partido.

DataFactory .

28 de enero de 2026, 1:27 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 24 de la Premier League se jugará el próximo sábado 31 de enero a las 12:30 horas.

Así llegan Chelsea y West Ham United

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea derrotó por 3 a 1 a Crystal Palace en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 6 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Sunderland. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 9.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 4 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Chelsea resultó vencedor por 1 a 5.

El local está en el quinto puesto con 37 puntos (10 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 20 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (5 PG - 5 PE - 13 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Anthony Taylor.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5023155325
2Manchester City4623144526
3Aston Villa4623144510
5Chelsea3723107614
18West Ham United20235513-18

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 25: vs Wolverhampton: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Leeds United: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Burnley: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Arsenal: 1 de marzo - 11:30 horas
  • Fecha 29: vs Aston Villa: 4 de marzo - 18:00 horas

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 25: vs Burnley: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Manchester United: 10 de febrero - 15:15 horas
  • Fecha 27: vs Bournemouth: 21 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 28: vs Liverpool: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Horario Chelsea y West Ham United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

