Cienciano vs Bolívar: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Sudamericana

Este miércoles 20 de agosto se miden Bolívar, que ganó 2 a 0 en la ida, y Cienciano, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El partido por la llave 5 se jugará desde las 17:00 horas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.