Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana
Cienciano vs Bolívar: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Sudamericana
Bolívar se mide ante Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega el miércoles 20 de agosto a las 17:00 horas. El partido será supervisado por Augusto Aragón Bautista.
Este miércoles 20 de agosto se miden Bolívar, que ganó 2 a 0 en la ida, y Cienciano, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El partido por la llave 5 se jugará desde las 17:00 horas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Bolívar se impuso por 2 a 0.
Augusto Aragón Bautista es el árbitro designado para controlar el partido.
Los resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana
- Primera Fase: ADT de Tarma 1 vs Cienciano 1 (5-6 en penales a favor de Cienciano) (4 de marzo)
- Fase de Grupos: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Caracas 2 vs Cienciano 2 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Deportes Iquique 2 vs Cienciano 2 (24 de abril)
- Fase de Grupos: Cienciano 3 vs Caracas 1 (8 de mayo)
- Fase de Grupos: Cienciano 4 vs Deportes Iquique 0 (15 de mayo)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)
- Octavos de Final: Bolívar 2 vs Cienciano 0 (13 de agosto)
Los resultados de Bolívar en partidos de la Copa Sudamericana
- Playoff Octavos: Bolívar 3 vs Palestino 0 (16 de julio)
- Playoff Octavos: Palestino 0 vs Bolívar 3 (23 de julio)
- Octavos de Final: Bolívar 2 vs Cienciano 0 (13 de agosto)
Horario Cienciano y Bolívar, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas