Suscribirse

Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

Cienciano vs Bolívar: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Sudamericana

Bolívar se mide ante Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega el miércoles 20 de agosto a las 17:00 horas. El partido será supervisado por Augusto Aragón Bautista.

DataFactory .

17 de agosto de 2025, 1:47 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Este miércoles 20 de agosto se miden Bolívar, que ganó 2 a 0 en la ida, y Cienciano, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El partido por la llave 5 se jugará desde las 17:00 horas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Bolívar se impuso por 2 a 0.

Augusto Aragón Bautista es el árbitro designado para controlar el partido.

Lo más leído

1. Un especialista divulga imágenes mientras le aplica inyecciones en la cabeza al presidente Petro: “Todo tiene siempre un propósito”
2. Inteligencia artificial identificó cuál es el negocio más rápido y rentable para alcanzar la riqueza en poco tiempo
3. El otro ángel de Miguel Uribe: esta es la historia de Delia Jaramillo Hoyos, la esposa del padre del precandidato presidencial

Los resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana

  • Primera Fase: ADT de Tarma 1 vs Cienciano 1 (5-6 en penales a favor de Cienciano) (4 de marzo)
  • Fase de Grupos: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Caracas 2 vs Cienciano 2 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Deportes Iquique 2 vs Cienciano 2 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Cienciano 3 vs Caracas 1 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: Cienciano 4 vs Deportes Iquique 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)
  • Octavos de Final: Bolívar 2 vs Cienciano 0 (13 de agosto)

Los resultados de Bolívar en partidos de la Copa Sudamericana

  • Playoff Octavos: Bolívar 3 vs Palestino 0 (16 de julio)
  • Playoff Octavos: Palestino 0 vs Bolívar 3 (23 de julio)
  • Octavos de Final: Bolívar 2 vs Cienciano 0 (13 de agosto)

Horario Cienciano y Bolívar, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El fuego azota a España: la “emergencia climática” pone al país y al gobierno de Pedro Sánchez en jaque

2. Reprochan a Richard Ríos por lanzar grosera patada en Benfica: video generó indignación

3. Famoso presentador de ‘La Red’ estrenó nuevo proyecto; ¿abandonó el programa de Caracol?

4. Atentos conductores en Bogotá a los cierres y desvíos por la Carrera Caminata de Solidaridad, hoy domingo 17 de agosto

5. A Nacional lo consumen las lesiones: grave parte de figura para la vuelta de Libertadores

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.