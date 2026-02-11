Fútbol - Italia - Serie A

Como 1907 vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Serie A

En la previa de Como 1907 vs Fiorentina, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 14 de febrero desde las 09:00 horas en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

DataFactory .

11 de febrero de 2026, 8:19 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 14 de febrero, a partir de las 09:00 horas, Fiorentina visita a Como 1907 en el estadio Giuseppe Sinigaglia, por el duelo correspondiente a la fecha 25 de la Serie A.

Así llegan Como 1907 y Fiorentina

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 viene de empatar ante Atalanta por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 4 goles marcados y 11 en el arco rival.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

El anterior partido jugado por Fiorentina acabó en empate por 2-2 ante Torino. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 8 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 21 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Como 1907 se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el sexto puesto con 41 puntos (11 PG - 8 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (3 PG - 9 PE - 12 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5824191438
2Milan5023148121
3Napoli4924154513
6Como 19074123118421
18Fiorentina18243912-11

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 24: vs Milan: 18 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 26: vs Juventus: 21 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 27: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 26: vs Pisa: 23 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 27: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Horario Como 1907 y Fiorentina, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

