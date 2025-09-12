Suscribirse

Como 1907 vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Como 1907 y Genoa. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Marco Piccinini.

DataFactory .

12 de septiembre de 2025, 2:46 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Como 1907 y Genoa, por la fecha 3 de la Serie A, se jugará el próximo lunes 15 de septiembre, a partir de las 13:45 horas, en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Así llegan Como 1907 y Genoa

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Bologna por un resultado de 0 a 1.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa viene de caer derrotado 0 a 1 ante Juventus.

De los últimos 2 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Como 1907 quien ganó 1 a 0.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PE - 1 PP).

Marco Piccinini es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Juventus622003
2Napoli622003
3Cremonese622002
9Como 1907321011
15Genoa12011-1

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 4: vs Fiorentina: 21 de septiembre - 11:00 horas
  • Fecha 5: vs Cremonese: 27 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 6: vs Atalanta: 4 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 7: vs Juventus: 19 de octubre - 05:30 horas
  • Fecha 8: vs Parma: 25 de octubre - 08:00 horas

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 4: vs Bologna: 20 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 5: vs Lazio: 29 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 6: vs Napoli: 5 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 7: vs Parma: 19 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Torino: 26 de octubre - 06:30 horas

Horario Como 1907 y Genoa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

