Como 1907 vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Serie A

Todo lo que tienes que saber en la previa de Como 1907 vs Hellas Verona. El duelo, a disputarse en el estadio Giuseppe Sinigaglia el miércoles 29 de octubre, comenzará a las 12:30 horas.

26 de octubre de 2025, 1:00 p. m.
Como 1907 recibe el próximo miércoles 29 de octubre a Hellas Verona por la fecha 9 de la Serie A, a partir de las 12:30 horas en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Así llegan Como 1907 y Hellas Verona

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Como 1907 igualó 0-0 el juego ante Parma. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates, en los que le han convertido 3 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Hellas Verona logró empatar - ante Cagliari. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Pudo convertir 1 gol y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.

En los últimos 2 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 1 triunfo y 1 partido igualado ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminaron igualando en 1.

El local está en el sexto puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (4 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1886027
2Milan1785217
3Roma1575024
6Como 19071383414
17Hellas Verona47043-7

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 10: vs Napoli: 1 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 11: vs Cagliari: 8 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Torino: 24 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Sassuolo: 28 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Inter: 6 de diciembre - 12:00 horas

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 9: vs Como 1907: 29 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Inter: 2 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 11: vs Lecce: 8 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Parma: 23 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 13: vs Genoa: 29 de noviembre - 09:00 horas

Horario Como 1907 y Hellas Verona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

