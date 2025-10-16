Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Como 1907 vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Como 1907 y Juventus. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Giovanni Ayroldi.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

16 de octubre de 2025, 2:29 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Como 1907 y Juventus, por la fecha 7 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 19 de octubre, a partir de las 05:30 horas, en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Así llegan Como 1907 y Juventus

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 viene de un resultado igualado, 1-1, ante Atalanta. Posee un historial reciente de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus viene de empatar 0-0 ante Milan. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias e igualar 2 partidos. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 5 tantos.

El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 2 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 7 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Juventus quien ganó 1 a 2.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 9 puntos (2 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE).

Giovanni Ayroldi es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1565016
2Roma1565015
3Milan1364116
5Juventus1263304
8Como 1907962312

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 8: vs Parma: 25 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 9: vs Hellas Verona: 29 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Napoli: 1 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 11: vs Cagliari: 8 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Torino: 24 de noviembre - 12:30 horas

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 8: vs Lazio: 26 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 9: vs Udinese: 29 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Cremonese: 1 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 11: vs Torino: 8 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 12: vs Fiorentina: 22 de noviembre - 12:00 horas

Horario Como 1907 y Juventus, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 07:30 horas
  • Colombia y Perú: 05:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 04:30 horas
  • Venezuela: 06:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿En qué lugar quedó Estados Unidos? Sale de la lista de los pasaportes más poderosos del mundo. Así quedó el ranking en 2025

2. Reviven clip de la canción que la influencer Baby Demoni quería en su funeral

3. Manifestaciones en Perú: un muerto y cien heridos dejan las protestas tras instalación de nuevo gobierno

4. José Pékerman celebró la desgracia de Colombia en el Mundial Sub-20: se regó al hablar

5. Dueño de fortuna en Powerball adquiere casas destruidas por incendio en Los Ángeles: esta sería la razón

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.