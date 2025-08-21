Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Como 1907 vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Como 1907 y Lazio. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Gianluca Manganiello.

DataFactory .

21 de agosto de 2025, 3:20 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Como 1907 y Lazio comenzarán, el próximo domingo 24 de agosto, su camino en una nueva temporada de la Serie A. El duelo se jugará desde las 11:30 horas, en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Con 1 victoria y 1 empate en las últimas 2 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 10 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

¿En qué jornada juega el clásico Lazio?

A Lazio le tocará ser local cuando enfrente a Roma por el "Derby Della Capitale" durante la fecha 4.

Gianluca Manganiello es el elegido para dirigir el partido.

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 2: vs Bologna: 30 de agosto - 11:30 horas
  • Fecha 3: vs Genoa: 15 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 4: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 2: vs Hellas Verona: 31 de agosto - 13:45 horas
  • Fecha 3: vs Sassuolo: 14 de septiembre - 11:00 horas
  • Fecha 4: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Horario Como 1907 y Lazio, según país

  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Abren investigación contra David Racero por escándalo de coimas y caso fruver

2. Así rotará el pico y placa en Medellín este viernes 22 de agosto: evite multas

3. Memes consumen a Millonarios en medio de su desgracia: los más virales en redes sociales

4. Diosdado Cabello lanza grave amenaza a quien pida “invasiones” en Venezuela: “Sabemos cómo se llaman”

5. Se conoce el estado de colombiana que asesinó a su novio en complicidad con su suegra en Italia: abogada lo contó todo

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.