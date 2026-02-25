Fútbol - Italia - Serie A

Como 1907 vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Como 1907 y Lecce, que se jugará el sábado 28 de febrero desde las 09:00 horas en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

25 de febrero de 2026, 10:24 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Lecce y Como 1907 se enfrentarán en el estadio Giuseppe Sinigaglia el próximo sábado 28 de febrero desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 27 de la Serie A.

Así llegan Como 1907 y Lecce

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 venció por 2-0 a Juventus. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 2 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 10 veces.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce perdió ante Inter por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 4 goles y le han encajado 4.

Fútbol

Barcelona vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Mallorca vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Real Oviedo vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Hellas Verona vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Fútbol

Inter vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Fútbol

Bournemouth vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

El registro reciente de los duelos entre ambos recae a favor del equipo local: han ganado los últimos 3 duelos frente al conjunto visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 27 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Como 1907 se llevó la victoria por 0 a 3.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 45 puntos (12 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 24 unidades y está en el décimo octavo lugar en el torneo (6 PG - 6 PE - 14 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6426211441
2Milan5426159221
3Napoli5026155612
6Como 19074526129522
18Lecce24266614-16

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 28: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 28: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Horario Como 1907 y Lecce, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Más de Fútbol

Barcelona vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Mallorca vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Real Oviedo vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Hellas Verona vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Inter vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Bournemouth vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Liverpool vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Leeds United vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Noticias Destacadas