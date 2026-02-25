Como 1907 vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Lecce y Como 1907 se enfrentarán en el estadio Giuseppe Sinigaglia el próximo sábado 28 de febrero desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 27 de la Serie A.
Así llegan Como 1907 y Lecce
Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.
Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A
Como 1907 venció por 2-0 a Juventus. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 2 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 10 veces.
Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A
Lecce perdió ante Inter por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 4 goles y le han encajado 4.
El registro reciente de los duelos entre ambos recae a favor del equipo local: han ganado los últimos 3 duelos frente al conjunto visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 27 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Como 1907 se llevó la victoria por 0 a 3.
El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 45 puntos (12 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 24 unidades y está en el décimo octavo lugar en el torneo (6 PG - 6 PE - 14 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|64
|26
|21
|1
|4
|41
|2
|Milan
|54
|26
|15
|9
|2
|21
|3
|Napoli
|50
|26
|15
|5
|6
|12
|6
|Como 1907
|45
|26
|12
|9
|5
|22
|18
|Lecce
|24
|26
|6
|6
|14
|-16
Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 28: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 28: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Horario Como 1907 y Lecce, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas