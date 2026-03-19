Como 1907 vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

Todo lo que tienes que saber en la previa de Como 1907 vs Pisa. El duelo, a disputarse en el estadio Giuseppe Sinigaglia el domingo 22 de marzo, comenzará a las 06:30 horas y será dirigido por Luca Pairetto.

19 de marzo de 2026, 10:53 a. m.
Como 1907 recibe el próximo domingo 22 de marzo a Pisa por la fecha 30 de la Serie A, a partir de las 06:30 horas en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Así llegan Como 1907 y Pisa

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 sacó un triunfo frente a Roma, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 3 partidos ganados y 1 empatado, con una cifra de 4 goles en contra y registró 10 a favor.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a Cagliari. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 0 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 4 goles y le han marcado 9.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Como 1907 fue el ganador por 0 a 3.

El local está en el cuarto puesto con 54 puntos (15 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (2 PG - 12 PE - 15 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Luca Pairetto.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6829222542
2Milan6029179323
3Napoli5929185615
4Como 19075429159526
19Pisa182921215-26

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 31: vs Udinese: 6 de abril - 08:00 horas
  • Fecha 32: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 31: vs Torino: 5 de abril - 11:00 horas
  • Fecha 32: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Horario Como 1907 y Pisa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas