Como 1907 vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

Como 1907 recibe el próximo domingo 22 de marzo a Pisa por la fecha 30 de la Serie A, a partir de las 06:30 horas en el estadio Giuseppe Sinigaglia.
Así llegan Como 1907 y Pisa
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A
Como 1907 sacó un triunfo frente a Roma, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 3 partidos ganados y 1 empatado, con una cifra de 4 goles en contra y registró 10 a favor.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
Pisa llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a Cagliari. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 0 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 4 goles y le han marcado 9.
El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Como 1907 fue el ganador por 0 a 3.
El local está en el cuarto puesto con 54 puntos (15 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (2 PG - 12 PE - 15 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Luca Pairetto.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|68
|29
|22
|2
|5
|42
|2
|Milan
|60
|29
|17
|9
|3
|23
|3
|Napoli
|59
|29
|18
|5
|6
|15
|4
|Como 1907
|54
|29
|15
|9
|5
|26
|19
|Pisa
|18
|29
|2
|12
|15
|-26
Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 31: vs Udinese: 6 de abril - 08:00 horas
- Fecha 32: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 31: vs Torino: 5 de abril - 11:00 horas
- Fecha 32: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
Horario Como 1907 y Pisa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
- Colombia y Perú: 06:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
- Venezuela: 07:30 horas