Fútbol - Italia - Serie A

Como 1907 vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

En la previa de Como 1907 vs Torino, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 24 de enero desde las 09:00 horas en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

21 de enero de 2026, 1:24 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 24 de enero, a partir de las 09:00 horas, Torino visita a Como 1907 en el estadio Giuseppe Sinigaglia, por el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Serie A.

Así llegan Como 1907 y Torino

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 ganó su último duelo ante Lazio por 3 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Roma. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria y ha perdido en 3 ocasiones. Con 5 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Fútbol

Fiorentina vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Fútbol

Lecce vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Fútbol

Burnley vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Fútbol

Bournemouth vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Fútbol

Fulham vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Fútbol

Manchester City vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Fútbol

West Ham United vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Como 1907 se quedó con la victoria por 1 a 5.

El anfitrión está en el sexto puesto con 37 puntos (10 PG - 7 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (6 PG - 5 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4921161427
2Milan4621137118
3Napoli4321134414
6Como 19073721107415
14Torino23216510-13

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 23: vs Atalanta: 1 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 24: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 23: vs Lecce: 1 de febrero - 06:30 horas
  • Fecha 24: vs Fiorentina: 7 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 25: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Horario Como 1907 y Torino, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Más de Fútbol

Como 1907 vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Fiorentina vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Lecce vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Burnley vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Bournemouth vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Fulham vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Manchester City vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

West Ham United vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Abren convocatoria para niños y jóvenes que buscan formarse como futbolistas profesionales

Abren convocatoria para niños y jóvenes que buscan formarse como futbolistas profesionales con proyección internacional

Levante vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Noticias Destacadas