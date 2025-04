CONMEBOL - Copa Libertadores: Cerro Porteño vs Sporting Cristal Grupo G - Fecha 3

Así llegan Cerro Porteño y Sporting Cristal

Últimos resultados de Cerro Porteño en CONMEBOL - Copa Libertadores

Últimos resultados de Sporting Cristal en CONMEBOL - Copa Libertadores

Los coleros del grupo tienen que levantar su nivel para no quedar al margen de la disputa por avanzar de etapa. C. Porteño es tercero con 3 puntos. Sp. Cristal está último y no logró cosechar unidades.