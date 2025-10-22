Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Cremonese vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Cremonese y Atalanta. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

DataFactory .

22 de octubre de 2025, 2:54 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Cremonese y Atalanta, por la fecha 8 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 25 de octubre, a partir de las 13:45 horas, en el estadio Giovanni Zini.

Así llegan Cremonese y Atalanta

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese viene de un resultado igualado, 1-1, ante Udinese. Posee un historial reciente de 3 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta viene de empatar 0-0 ante Lazio. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias e igualar 2 partidos. Ha logrado convertir 9 goles y le han marcado 3 tantos.

Con 1 victoria y 1 empate en las últimas 2 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de abril, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y fue Atalanta quien ganó 1 a 3.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 10 puntos (2 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (2 PG - 5 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan1675117
2Inter15750210
3Napoli1575025
8Atalanta1172506
10Cremonese107241-1

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 9: vs Genoa: 29 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Juventus: 1 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 11: vs Pisa: 7 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 12: vs Roma: 23 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Bologna: 1 de diciembre - 14:45 horas

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 9: vs Milan: 28 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Udinese: 1 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 11: vs Sassuolo: 9 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 12: vs Napoli: 22 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 13: vs Fiorentina: 30 de noviembre - 12:00 horas

Horario Cremonese y Atalanta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

