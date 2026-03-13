Fútbol - Italia - Serie A

Cremonese vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

En la previa de Cremonese vs Fiorentina, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 16 de marzo desde las 14:45 horas en el estadio Giovanni Zini. El árbitro designado será Marco Di Bello.

13 de marzo de 2026, 10:03 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 16 de marzo, a partir de las 14:45 horas, Fiorentina visita a Cremonese en el estadio Giovanni Zini, por el duelo correspondiente a la fecha 29 de la Serie A.

Así llegan Cremonese y Fiorentina

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese fue derrotado en el Comunale Via del Mare frente a Lecce por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 1 y perdido 3. Le convirtieron 9 goles y tiene 2 a favor.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

El anterior partido jugado por Fiorentina acabó en empate por 0-0 ante Parma. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.

Los 3 últimos cotejos que jugaron en este campeonato terminaron siempre con victoria para la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Fiorentina se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 24 puntos (5 PG - 9 PE - 14 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (5 PG - 10 PE - 13 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Marco Di Bello.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6728221542
2Milan6028179224
3Napoli5628175614
17Fiorentina252851013-12
18Cremonese24285914-18

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 30: vs Parma: 21 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 31: vs Bologna: 5 de abril - 08:00 horas
  • Fecha 32: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 30: vs Inter: 22 de marzo - 14:45 horas
  • Fecha 31: vs Hellas Verona: 4 de abril - 11:00 horas
  • Fecha 32: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Horario Cremonese y Fiorentina, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas