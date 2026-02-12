Fútbol - Italia - Serie A

Cremonese vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Cremonese y Genoa. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

12 de febrero de 2026, 8:04 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Cremonese y Genoa, por la fecha 25 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 15 de febrero, a partir de las 09:00 horas, en el estadio Giovanni Zini.

Así llegan Cremonese y Genoa

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Atalanta por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 1 gol marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa viene de caer derrotado 2 a 3 ante Napoli. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 10 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Cremonese quien ganó 0 a 2.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 23 puntos (5 PG - 8 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (5 PG - 8 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5824191438
2Milan5023148121
3Napoli4924154513
15Genoa23245811-8
16Cremonese23245811-12

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 26: vs Roma: 22 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 27: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 26: vs Torino: 22 de febrero - 06:30 horas
  • Fecha 27: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Horario Cremonese y Genoa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Noticias Destacadas