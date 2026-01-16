Fútbol - Italia - Serie A

Cremonese vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

La previa del choque de Cremonese ante Hellas Verona, a disputarse en el estadio Giovanni Zini el lunes 19 de enero desde las 12:30 horas.

16 de enero de 2026, 12:36 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Cremonese recibirá a Hellas Verona, en el marco de la fecha 21 de la Serie A, el próximo lunes 19 de enero a partir de las 12:30 horas, en el estadio Giovanni Zini.

Así llegan Cremonese y Hellas Verona

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese sufrió un duro golpe al caer 0 a 5 en la ultima jornada ante Juventus. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 2 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de perder contra Lazio por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades e igualó en 1. Marcó 4 goles y recibieron 12.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 15 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 22 puntos (5 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en vigésimo lugar de la tabla (2 PG - 7 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4620151426
2Milan4320127117
3Napoli4020124413
13Cremonese2220578-8
20Hellas Verona13202711-17

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 22: vs Sassuolo: 25 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 23: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 22: vs Udinese: 26 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 23: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Horario Cremonese y Hellas Verona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

