Fútbol - Italia - Serie A

Cremonese vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Serie A

En la previa de Cremonese vs Lecce, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 7 de diciembre desde las 06:30 horas en el estadio Giovanni Zini.

4 de diciembre de 2025, 12:41 p. m.
El próximo domingo 7 de diciembre, a partir de las 06:30 horas, Lecce visita a Cremonese en el estadio Giovanni Zini, por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Serie A.

Así llegan Cremonese y Lecce

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese ganó su último duelo ante Bologna por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce viene de vencer a Torino en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 3 goles y 4 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 1 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de febrero, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y Lecce se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 17 puntos (4 PG - 5 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 13 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (3 PG - 4 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan281384110
2Napoli28139139
3Inter271390415
11Cremonese1713454-1
14Lecce1313346-7

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 15: vs Torino: 13 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Lazio: 20 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Napoli: 28 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 18: vs Fiorentina: 4 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Cagliari: 8 de enero - 12:30 horas

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 15: vs Pisa: 12 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 17: vs Como 1907: 27 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 18: vs Juventus: 3 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 19: vs Roma: 6 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 20: vs Parma: 11 de enero - 06:30 horas

Horario Cremonese y Lecce, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

