Cremonese vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Serie A

El próximo domingo 7 de diciembre, a partir de las 06:30 horas, Lecce visita a Cremonese en el estadio Giovanni Zini, por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Serie A.

Así llegan Cremonese y Lecce

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese ganó su último duelo ante Bologna por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce viene de vencer a Torino en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 3 goles y 4 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 1 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de febrero, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y Lecce se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 17 puntos (4 PG - 5 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 13 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (3 PG - 4 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 28 13 8 4 1 10 2 Napoli 28 13 9 1 3 9 3 Inter 27 13 9 0 4 15 11 Cremonese 17 13 4 5 4 -1 14 Lecce 13 13 3 4 6 -7

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 15: vs Torino: 13 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 16: vs Lazio: 20 de diciembre - 12:00 horas

Fecha 17: vs Napoli: 28 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 18: vs Fiorentina: 4 de enero - 09:00 horas

Fecha 19: vs Cagliari: 8 de enero - 12:30 horas

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 15: vs Pisa: 12 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 17: vs Como 1907: 27 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 18: vs Juventus: 3 de enero - 12:00 horas

Fecha 19: vs Roma: 6 de enero - 12:00 horas

Fecha 20: vs Parma: 11 de enero - 06:30 horas

Horario Cremonese y Lecce, según país