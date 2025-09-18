Cremonese vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Serie A

El duelo entre Cremonese y Parma correspondiente a la fecha 4 se disputará en el estadio Giovanni Zini desde las 08:00 horas, el domingo 21 de septiembre.

Así llegan Cremonese y Parma

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Cremonese empató por 0 con Hellas Verona.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

A Parma no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Cagliari. Con un historial bastante irregular en los últimos 2 partidos disputados, 1 derrota y 1 empate, tiene 1 gol a favor y ha recibido 5 en contra.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 7 puntos (2 PG - 1 PE), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el décimo noveno lugar en el torneo (1 PE - 2 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Federico La Penna.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 9 3 3 0 0 5 2 Juventus 9 3 3 0 0 4 3 Cremonese 7 3 2 1 0 2 4 Udinese 7 3 2 1 0 2 19 Parma 1 3 0 1 2 -4

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 5: vs Como 1907: 27 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 6: vs Inter: 4 de octubre - 11:00 horas

Fecha 7: vs Udinese: 20 de octubre - 13:45 horas

Fecha 8: vs Atalanta: 25 de octubre - 13:45 horas

Fecha 9: vs Genoa: 29 de octubre - 14:45 horas

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 5: vs Torino: 29 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 6: vs Lecce: 4 de octubre - 08:00 horas

Fecha 7: vs Genoa: 19 de octubre - 08:00 horas

Fecha 8: vs Como 1907: 25 de octubre - 08:00 horas

Fecha 9: vs Roma: 29 de octubre - 12:30 horas

Horario Cremonese y Parma, según país