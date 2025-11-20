Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Cremonese vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Cremonese y Roma. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Giovanni Ayroldi.

DataFactory .

20 de noviembre de 2025, 1:13 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Cremonese y Roma, por la fecha 12 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 23 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, en el estadio Giovanni Zini.

Así llegan Cremonese y Roma

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Pisa por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 5 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma llega con ventaja tras derrotar a Udinese con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 3.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de febrero, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y fue Cremonese quien ganó 2 a 1.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 14 puntos (3 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 24 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (8 PG - 3 PP).

A Roma le tocará ser local en la próxima fecha, cuando enfrente a Napoli por el "Derby Del Sole". El esperado duelo se jugará el 30 de noviembre, desde las 14:45 horas, en el estadio Stadio Olimpico.

Giovanni Ayroldi es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter241180314
2Roma24118037
3Milan22116418
4Napoli22117136
11Cremonese1411353-1

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 13: vs Bologna: 1 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Lecce: 7 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 15: vs Torino: 13 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Lazio: 20 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Napoli: 28 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 13: vs Napoli: 30 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Cagliari: 7 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 15: vs Como 1907: 15 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 16: vs Juventus: 20 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 17: vs Genoa: 29 de diciembre - 14:45 horas

Horario Cremonese y Roma, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Noticias Destacadas

