Cremonese vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Serie A

El próximo viernes 29 de agosto, a partir de las 11:30 horas, Sassuolo visita a Cremonese en el estadio Giovanni Zini, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Serie A.

Así llegan Cremonese y Sassuolo

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese ganó su último duelo ante Milan por 2 a 1.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Napoli.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 1 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de marzo, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y Sassuolo se quedó con la victoria por 3 a 2.

El anfitrión está en el quinto puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que la visita no logró ni una unidad y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 3 1 1 0 0 5 2 Como 1907 3 1 1 0 0 2 3 Juventus 3 1 1 0 0 2 5 Cremonese 3 1 1 0 0 1 19 Sassuolo 0 1 0 0 1 -2

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 3: vs Hellas Verona: 15 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 4: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 3: vs Lazio: 14 de septiembre - 11:00 horas

Fecha 4: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

