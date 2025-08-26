Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Cremonese vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Serie A

En la previa de Cremonese vs Sassuolo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este viernes 29 de agosto desde las 11:30 horas en el estadio Giovanni Zini.

DataFactory .

26 de agosto de 2025, 12:15 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo viernes 29 de agosto, a partir de las 11:30 horas, Sassuolo visita a Cremonese en el estadio Giovanni Zini, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Serie A.

Así llegan Cremonese y Sassuolo

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese ganó su último duelo ante Milan por 2 a 1.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Napoli.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 1 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de marzo, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y Sassuolo se quedó con la victoria por 3 a 2.

El anfitrión está en el quinto puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que la visita no logró ni una unidad y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter311005
2Como 1907311002
3Juventus311002
5Cremonese311001
19Sassuolo01001-2

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 3: vs Hellas Verona: 15 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 4: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 3: vs Lazio: 14 de septiembre - 11:00 horas
  • Fecha 4: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Horario Cremonese y Sassuolo, según país

  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Colombia sí ha recibido información sobre el Cartel de los Soles: revelador documento de agencias de inteligencia

2. Exclusivo: los nexos del chavismo, el ELN, las Fuerzas Armadas venezolanas y el Cartel de los Soles

3. Verónica Echegui hizo revelación sobre la muerte antes de fallecer por cáncer: “Tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento”

4. El misterio detrás de la muerte de KingCobraJFS: el YouTuber polémico que apareció sin vida en su apartamento

5. Checo Pérez regresa a la Fórmula 1: anunció su nuevo equipo y firmó contrato para 2026

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.