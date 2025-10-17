Fútbol - Italia - Serie A
Cremonese vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Serie A
Todo lo que tienes que saber en la previa de Cremonese vs Udinese. El duelo, a disputarse en el estadio Giovanni Zini el lunes 20 de octubre, comenzará a las 13:45 horas y será dirigido por Michael Fabbri.
Cremonese recibe el próximo lunes 20 de octubre a Udinese por la fecha 7 de la Serie A, a partir de las 13:45 horas en el estadio Giovanni Zini.
Así llegan Cremonese y Udinese
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A
Cremonese cayó 1 a 4 ante Inter en el San Siro. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y empatado 3. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .
Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A
En la fecha anterior, Udinese logró empatar 1-1 ante Cagliari. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 8 en su arco.
Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de abril, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y Udinese fue el ganador por 3 a 0.
El local está en el décimo puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 2 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Michael Fabbri.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|15
|6
|5
|0
|1
|6
|2
|Roma
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|3
|Milan
|13
|6
|4
|1
|1
|6
|10
|Cremonese
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|12
|Udinese
|8
|6
|2
|2
|2
|-3
Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 8: vs Atalanta: 25 de octubre - 13:45 horas
- Fecha 9: vs Genoa: 29 de octubre - 14:45 horas
- Fecha 10: vs Juventus: 1 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 11: vs Pisa: 7 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 12: vs Roma: 23 de noviembre - 09:00 horas
Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 8: vs Lecce: 25 de octubre - 08:00 horas
- Fecha 9: vs Juventus: 29 de octubre - 12:30 horas
- Fecha 10: vs Atalanta: 1 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 11: vs Roma: 9 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 12: vs Bologna: 22 de noviembre - 09:00 horas
Horario Cremonese y Udinese, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela: 14:45 horas