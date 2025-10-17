Cremonese vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Serie A

Cremonese recibe el próximo lunes 20 de octubre a Udinese por la fecha 7 de la Serie A, a partir de las 13:45 horas en el estadio Giovanni Zini.

Así llegan Cremonese y Udinese

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese cayó 1 a 4 ante Inter en el San Siro. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y empatado 3. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Udinese logró empatar 1-1 ante Cagliari. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 8 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de abril, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y Udinese fue el ganador por 3 a 0.

El local está en el décimo puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Michael Fabbri.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 15 6 5 0 1 6 2 Roma 15 6 5 0 1 5 3 Milan 13 6 4 1 1 6 10 Cremonese 9 6 2 3 1 -1 12 Udinese 8 6 2 2 2 -3

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 8: vs Atalanta: 25 de octubre - 13:45 horas

Fecha 9: vs Genoa: 29 de octubre - 14:45 horas

Fecha 10: vs Juventus: 1 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 11: vs Pisa: 7 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 12: vs Roma: 23 de noviembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 8: vs Lecce: 25 de octubre - 08:00 horas

Fecha 9: vs Juventus: 29 de octubre - 12:30 horas

Fecha 10: vs Atalanta: 1 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 11: vs Roma: 9 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 12: vs Bologna: 22 de noviembre - 09:00 horas

Horario Cremonese y Udinese, según país