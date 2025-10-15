Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Crystal Palace vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Premier League

Te contamos la previa del duelo Crystal Palace vs Bournemouth, que se enfrentarán en el estadio Selhurst Park el próximo sábado 18 de octubre a las 09:00 horas. Jarred Gillett será el árbitro del partido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

15 de octubre de 2025, 1:20 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 8 de la Premier League se jugará el próximo sábado 18 de octubre a las 09:00 horas.

Así llegan Crystal Palace y Bournemouth

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Everton. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 3 encuentros ganados y 1 fue empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 4.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Fulham. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 4.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y firmaron un empate en 0.

El local está en el sexto puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 14 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (4 PG - 2 PE - 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Jarred Gillett.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal16751111
2Liverpool1575024
3Tottenham1474218
4Bournemouth1474213
6Crystal Palace1273314

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 9: vs Arsenal: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs Brentford: 1 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 11: vs Brighton and Hove: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Wolverhampton: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Manchester United: 30 de noviembre - 07:00 horas

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 9: vs Nottingham Forest: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs Manchester City: 2 de noviembre - 11:30 horas
  • Fecha 11: vs Aston Villa: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs West Ham United: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Sunderland: 29 de noviembre - 10:00 horas

Horario Crystal Palace y Bournemouth, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al amargo empate de Colombia vs. Canadá: “A parir”

2. Ministro Montealegre pide investigar el patrimonio del procurador Gregorio Eljach: “¿Hay relación de él con personas cercanas al paramilitarismo?”

3. Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy miércoles, 15 de octubre

4. Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: la Fiscalía acusó a alias Gabriela, señalada de entregar el arma al menor homicida

5. Ideam pronosticó cómo estará el clima en Colombia durante este miércoles 15 de octubre: advierte fuertes lluvias

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.