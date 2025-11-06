Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Crystal Palace vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Crystal Palace y Brighton and Hove, que se jugará el domingo 9 de noviembre desde las 09:00 horas en el estadio Selhurst Park. Dirige Tim Robinson.

DataFactory .

6 de noviembre de 2025, 2:43 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Brighton and Hove y Crystal Palace se enfrentarán en el estadio Selhurst Park el próximo domingo 9 de noviembre desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Premier League.

Así llegan Crystal Palace y Brighton and Hove

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace venció por 2-0 a Brentford. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 7 goles y ha podido vencer el arco rival 8 veces.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove viene de un triunfo 3 a 0 frente a Leeds United. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 11 goles y le metieron 7 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 5 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Crystal Palace se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 16 puntos (4 PG - 4 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 3 PP).

Tim Robinson fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal251081115
2Manchester City191061312
3Liverpool18106044
9Crystal Palace16104425
10Brighton and Hove15104332

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 12: vs Wolverhampton: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Manchester United: 30 de noviembre - 07:00 horas
  • Fecha 14: vs Burnley: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Fulham: 7 de diciembre - 11:30 horas
  • Fecha 16: vs Manchester City: 14 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 12: vs Brentford: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Nottingham Forest: 30 de noviembre - 09:05 horas
  • Fecha 14: vs Aston Villa: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs West Ham United: 7 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Liverpool: 13 de diciembre - 10:00 horas

Horario Crystal Palace y Brighton and Hove, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

