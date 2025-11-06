Crystal Palace vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Premier League

Brighton and Hove y Crystal Palace se enfrentarán en el estadio Selhurst Park el próximo domingo 9 de noviembre desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Premier League.

Así llegan Crystal Palace y Brighton and Hove

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace venció por 2-0 a Brentford. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 7 goles y ha podido vencer el arco rival 8 veces.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove viene de un triunfo 3 a 0 frente a Leeds United. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 11 goles y le metieron 7 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 5 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Crystal Palace se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 16 puntos (4 PG - 4 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 3 PP).

Tim Robinson fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 25 10 8 1 1 15 2 Manchester City 19 10 6 1 3 12 3 Liverpool 18 10 6 0 4 4 9 Crystal Palace 16 10 4 4 2 5 10 Brighton and Hove 15 10 4 3 3 2

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 12: vs Wolverhampton: 22 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 13: vs Manchester United: 30 de noviembre - 07:00 horas

Fecha 14: vs Burnley: 3 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs Fulham: 7 de diciembre - 11:30 horas

Fecha 16: vs Manchester City: 14 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 12: vs Brentford: 22 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 13: vs Nottingham Forest: 30 de noviembre - 09:05 horas

Fecha 14: vs Aston Villa: 3 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs West Ham United: 7 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 16: vs Liverpool: 13 de diciembre - 10:00 horas

Horario Crystal Palace y Brighton and Hove, según país