Crystal Palace vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Crystal Palace recibirá a Chelsea, en el marco de la fecha 23 de la Premier League, el próximo domingo 25 de enero a partir de las 09:00 horas, en el estadio Selhurst Park.
Así llegan Crystal Palace y Chelsea
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League
Crystal Palace sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Sunderland. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 6 goles y ha marcado 2 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Chelsea viene de derrotar a Brentford con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 2 encuentros. Anotó 7 goles y le han convertido 7 en su arco.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 3. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 0.
El local se ubica en el décimo tercer puesto con 28 puntos (7 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 34 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (9 PG - 7 PE - 6 PP).
Darren England será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|50
|22
|15
|5
|2
|26
|2
|Manchester City
|43
|22
|13
|4
|5
|24
|3
|Aston Villa
|43
|22
|13
|4
|5
|8
|6
|Chelsea
|34
|22
|9
|7
|6
|12
|13
|Crystal Palace
|28
|22
|7
|7
|8
|-2
Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 24: vs Nottingham Forest: 1 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 25: vs Brighton and Hove: 8 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 26: vs Burnley: 11 de febrero - 14:30 horas
- Fecha 27: vs Wolverhampton: 21 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 28: vs Manchester United: 28 de febrero - 10:00 horas
Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 24: vs West Ham United: 31 de enero - 12:30 horas
- Fecha 25: vs Wolverhampton: 7 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 26: vs Leeds United: 10 de febrero - 14:30 horas
- Fecha 27: vs Burnley: 21 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 28: vs Arsenal: 1 de marzo - 11:30 horas
Horario Crystal Palace y Chelsea, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas