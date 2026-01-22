Fútbol - Inglaterra - Premier League

Crystal Palace vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

La previa del choque de Crystal Palace ante Chelsea, a disputarse en el estadio Selhurst Park el domingo 25 de enero desde las 09:00 horas. El árbitro será Darren England.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

22 de enero de 2026, 1:02 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Crystal Palace recibirá a Chelsea, en el marco de la fecha 23 de la Premier League, el próximo domingo 25 de enero a partir de las 09:00 horas, en el estadio Selhurst Park.

Así llegan Crystal Palace y Chelsea

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Sunderland. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 6 goles y ha marcado 2 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea viene de derrotar a Brentford con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 2 encuentros. Anotó 7 goles y le han convertido 7 en su arco.

Fútbol

Independiente Yumbo vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Fútbol

Real Santander y Real Cartagena se enfrentan en la apertura del torneo

Fútbol

Inter de Palmira vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Fútbol

Orsomarso debuta en el campeonato ante Barranquilla FC

Fútbol

Barcelona vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Fútbol

Atlético de Madrid vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Fútbol

Real Sociedad vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Fútbol

Alavés vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 3. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 28 puntos (7 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 34 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (9 PG - 7 PE - 6 PP).

Darren England será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5022155226
2Manchester City4322134524
3Aston Villa432213458
6Chelsea342297612
13Crystal Palace2822778-2

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 24: vs Nottingham Forest: 1 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 25: vs Brighton and Hove: 8 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 26: vs Burnley: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Wolverhampton: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Manchester United: 28 de febrero - 10:00 horas

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 24: vs West Ham United: 31 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 25: vs Wolverhampton: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Leeds United: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Burnley: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Arsenal: 1 de marzo - 11:30 horas

Horario Crystal Palace y Chelsea, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Más de Fútbol

Independiente Yumbo vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Real Santander y Real Cartagena se enfrentan en la apertura del torneo

Inter de Palmira vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Orsomarso debuta en el campeonato ante Barranquilla FC

Barcelona vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Atlético de Madrid vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Real Sociedad vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Alavés vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Genoa vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Sassuolo vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Noticias Destacadas