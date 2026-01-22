Crystal Palace vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Crystal Palace recibirá a Chelsea, en el marco de la fecha 23 de la Premier League, el próximo domingo 25 de enero a partir de las 09:00 horas, en el estadio Selhurst Park.

Así llegan Crystal Palace y Chelsea

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Sunderland. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 6 goles y ha marcado 2 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea viene de derrotar a Brentford con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 2 encuentros. Anotó 7 goles y le han convertido 7 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 3. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 28 puntos (7 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 34 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (9 PG - 7 PE - 6 PP).

Darren England será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 50 22 15 5 2 26 2 Manchester City 43 22 13 4 5 24 3 Aston Villa 43 22 13 4 5 8 6 Chelsea 34 22 9 7 6 12 13 Crystal Palace 28 22 7 7 8 -2

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 24: vs Nottingham Forest: 1 de febrero - 09:00 horas

Fecha 25: vs Brighton and Hove: 8 de febrero - 09:00 horas

Fecha 26: vs Burnley: 11 de febrero - 14:30 horas

Fecha 27: vs Wolverhampton: 21 de febrero - 10:00 horas

Fecha 28: vs Manchester United: 28 de febrero - 10:00 horas

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 24: vs West Ham United: 31 de enero - 12:30 horas

Fecha 25: vs Wolverhampton: 7 de febrero - 10:00 horas

Fecha 26: vs Leeds United: 10 de febrero - 14:30 horas

Fecha 27: vs Burnley: 21 de febrero - 10:00 horas

Fecha 28: vs Arsenal: 1 de marzo - 11:30 horas

Horario Crystal Palace y Chelsea, según país