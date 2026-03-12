Crystal Palace vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Premier League

Crystal Palace recibirá a Leeds United, en el marco de la fecha 30 de la Premier League, el próximo domingo 15 de marzo a partir de las 09:00 horas, en el estadio Selhurst Park.

Así llegan Crystal Palace y Leeds United

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace viene de vencer a Tottenham con un marcador de 3-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 2 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 8.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de perder contra Sunderland por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 2 y ganó 1. Marcó 6 goles y recibieron 6.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 20 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Leeds United con un marcador de 4-1.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 38 puntos (10 PG - 8 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 31 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (7 PG - 10 PE - 12 PP).

Thomas Bramall será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 67 30 20 7 3 37 2 Manchester City 60 29 18 6 5 32 3 Manchester United 51 29 14 9 6 11 13 Crystal Palace 38 29 10 8 11 -2 15 Leeds United 31 29 7 10 12 -11

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 31: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 31: vs Brentford: 21 de marzo - 15:00 horas

Fecha 32: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Horario Crystal Palace y Leeds United, según país