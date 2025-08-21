Suscribirse

Crystal Palace vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

La previa del choque de Crystal Palace ante Nottingham Forest, a disputarse en el estadio Selhurst Park el domingo 24 de agosto desde las 08:00 horas. El árbitro será Anthony Taylor.

21 de agosto de 2025, 1:59 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Crystal Palace recibirá a Nottingham Forest, en el marco de la fecha 2 de la Premier League, el próximo domingo 24 de agosto a partir de las 08:00 horas, en el estadio Selhurst Park.

Así llegan Crystal Palace y Nottingham Forest

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace sacó un empate por 0 en su visita a Chelsea.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest viene de derrotar a Brentford con un marcador 3 a 1.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 4. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (1 PG).

Anthony Taylor será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Manchester City311004
2Sunderland311003
3Tottenham311003
5Nottingham Forest311002
12Crystal Palace110100

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 3: vs Aston Villa: 29 de agosto - 14:00 horas
  • Fecha 4: vs Sunderland: 13 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 5: vs West Ham United: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Liverpool: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 3: vs West Ham United: 31 de agosto - 08:00 horas
  • Fecha 4: vs Arsenal: 13 de septiembre - 06:30 horas
  • Fecha 5: vs Burnley: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Sunderland: 27 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 7: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Horario Crystal Palace y Nottingham Forest, según país

  • Argentina: 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

