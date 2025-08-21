Fútbol - Inglaterra - Premier League
Crystal Palace vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League
La previa del choque de Crystal Palace ante Nottingham Forest, a disputarse en el estadio Selhurst Park el domingo 24 de agosto desde las 08:00 horas. El árbitro será Anthony Taylor.
Crystal Palace recibirá a Nottingham Forest, en el marco de la fecha 2 de la Premier League, el próximo domingo 24 de agosto a partir de las 08:00 horas, en el estadio Selhurst Park.
Así llegan Crystal Palace y Nottingham Forest
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League
Crystal Palace sacó un empate por 0 en su visita a Chelsea.
Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League
Nottingham Forest viene de derrotar a Brentford con un marcador 3 a 1.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 4. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el partido finalizó con un empate a 1.
El local se ubica en el décimo segundo puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (1 PG).
Anthony Taylor será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Manchester City
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|Sunderland
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|Tottenham
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|5
|Nottingham Forest
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|12
|Crystal Palace
|1
|1
|0
|1
|0
|0
Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 3: vs Aston Villa: 29 de agosto - 14:00 horas
- Fecha 4: vs Sunderland: 13 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 5: vs West Ham United: 20 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 6: vs Liverpool: 27 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 7: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 3: vs West Ham United: 31 de agosto - 08:00 horas
- Fecha 4: vs Arsenal: 13 de septiembre - 06:30 horas
- Fecha 5: vs Burnley: 20 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 6: vs Sunderland: 27 de septiembre - 11:30 horas
- Fecha 7: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
Horario Crystal Palace y Nottingham Forest, según país
- Argentina: 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas